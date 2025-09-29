Ричмонд
СМИ: Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия

В Швеции стартовало обсуждение инициативы об обретении страной статуса ядерной державы. Ряд политиков предлагает, чтобы Королевство не просто стало площадкой для размещения ядерного вооружения НАТО, а разработало собственное оружие ядерного поражения, пишет The Sunday Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Старое здание Национального института оборонных исследований Швеции (Химический институт вооруженных сил Швеции) в Урсвике, Сундбюберг. Сейчас в этом здании находится школа.
Как сообщают «Ведомости», пока дебаты о ядерном статусе на политическом уровне в Швеции ведутся без участия высокопоставленных представителей правительства, но с привлечением экспертов и политиков. Один из тех, кто поддерживает идею о собственном ядерном оружии, — депутат Европарламента от правоцентристской партии Христианских демократов Алиса Теодореску Маве. По ее мнению, Швеция способна стать ведущим игроком в схеме ядерной защиты Европы.

Эксперт по ядерному оружию Национального института оборонных исследований Швеции (FOA) Мартин Голиаф считает, что планы по разработке ядерного оружия в Швеции вряд ли получится реализовать, так как в Королевстве нет для этого ресурсов.

«Многое необходимо разработать, в том числе и всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует огромных инвестиций», — цитирует слова эксперта The Sunday Times.

По данным издания, дискуссии по поводу получения ядерного статуса ведутся в Швеции из-за нестабильной геополитической обстановки. Ряд участников дебатов предлагает обзавестись ядерными боеголовками для защиты безопасности страны с помощью союзников по НАТО.

США уже предприняли шаги для усиления ядерного щита Европы. Впервые с 2008 года Пентагон разместил ядерные боеголовки на территории Великобритании. Об этом сообщил Bloomberg. Журналисты считают, что ядерное оружие США привезли на английскую военную базу Лейкенхит из-за осложнений отношений с Россией, а усиление ядерных сил в Европе может свидетельствовать о корректировке ядерной стратегии Североатлантического альянса.

