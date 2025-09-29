СМИ: Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия

Как сообщают «Ведомости», пока дебаты о ядерном статусе на политическом уровне в Швеции ведутся без участия высокопоставленных представителей правительства, но с привлечением экспертов и политиков. Один из тех, кто поддерживает идею о собственном ядерном оружии, — депутат Европарламента от правоцентристской партии Христианских демократов Алиса Теодореску Маве. По ее мнению, Швеция способна стать ведущим игроком в схеме ядерной защиты Европы.