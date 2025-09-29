ПАС добилась численной победы, но потерял перспективу, а оппозиция не смогла этим воспользоваться: Прошедшие в Молдове выборы приведут к полной перезагрузке политического класса

Итоги выборов:
Как я и прогнозировал, выборы 2025 года показали более высокую явку, чем в 2021-м — 1,6 миллиона избирателей, что на 126 тысяч или 8,5% больше. Хотя внимание общественности было сосредоточено на противостоянии между PAS и его основным соперником, Патриотическим блоком, настоящие изменения произошли во втором эшелоне молдавской политики, пишет в соцсетях экс-премьер Влад Филат.
1. Основные системные партии.
PAS и Патриотический блок вместе набрали 72% голосов — то есть 1 миллион 172 тысячи, результат практически идентичный показателю 2021 года (1 миллион 173 тысячи).
PAS продемонстрировал небольшой количественный рост, тогда как Патриотический блок немного снизил результат.
Тем не менее, для PAS этот итог не является прочной победой, а лишь хрупким большинством, достигнутым ценой беспрецедентного давления: максимального использования административных ресурсов, вовлечения президента и даже иностранных политических лидеров в кампанию.
Сравнение статистических данных нынешних выборов с теми, что прошли в 2021 году. Фото: соцсети.
2. Подъём второго эшелона.
Вся дополнительная мобилизация — +126 тысяч избирателей — досталась новым или внесистемным формированиям.
Все три партии второго эшелона впервые проходят в парламент.
Блок «Альтернатива» и «Наша партия» оправдали ожидания и преодолели избирательный порог.
«Демократия дома» стала сюрпризом выборов. В прогнозе, представленном в пятницу, 26 сентября, отмечал, что это единственная небольшая партия с реальными шансами преодолеть барьер, и их успех подтвердил прогноз. Имидж настоящих оппонентов власти, бескомпромиссная борьба с «людьми системы» и политическая поддержка со стороны AUR Румыния и лидера Джордже Симиона превратили шанс в конкретный результат.
3. Тревожные сигналы для PAS.
Большинство оказалось слишком слабым по сравнению с результатом 2021 года и с колоссальными усилиями, вложенными в кампанию.
Молдавский избиратель остаётся преимущественно проевропейским, но PAS должен ответить на болезненный вопрос: почему им не удалось привлечь этот электорат на свою сторону?
Дополнительная мобилизация в 8,5% досталась исключительно альтернативным партиям, а не PAS или Патриотическому блоку. Это тревожный сигнал для всего системного политического класса.
4. Новая политическая реальность.
Выборы 2025 года закрепили существование двух лагерей:
Системные партии: PAS и Патриотический блок.
Внесистемные партии: Блок «Альтернатива», «Наша партия» и «Демократия дома».
Электорат послал ясный сигнал: бинарная модель власть vs. оппозиция больше не работает. Общество хочет смены политического класса.
Заключение.
PAS добился численной победы, но потерял перспективу. Патриотический блок не смог этим воспользоваться. Три альтернативные партии поглотили всю дополнительную мобилизацию, обозначив начало нового этапа, который приведёт к полной перезагрузке политического класса в Республике Молдова.
