ПАС добилась численной победы, но потерял перспективу, а оппозиция не смогла этим воспользоваться: Прошедшие в Молдове выборы приведут к полной перезагрузке политического класса

Как я и прогнозировал, выборы 2025 года показали более высокую явку, чем в 2021-м — 1,6 миллиона избирателей, что на 126 тысяч или 8,5% больше. Хотя внимание общественности было сосредоточено на противостоянии между PAS и его основным соперником, Патриотическим блоком, настоящие изменения произошли во втором эшелоне молдавской политики, пишет в соцсетях экс-премьер Влад Филат.