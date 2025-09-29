В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву Tomahawk

«Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно их анализируем… Конечно же, внимательно следят наши военные специалисты. Вопрос [заключается в том], кто может запускать ракеты. Будут ли это делать украинцы или американские военные. Кто будет давать целеполагание», — сказал он.