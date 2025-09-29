Ричмонд
Политолог оценил последствия скандальных выборов в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду избежит ответственности за нарушения на парламентских выборах. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов. Он отметил, что международное сообщество не стало публично осуждать действия Санду, несмотря на различные манипуляции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как пояснил Светов, победа партии Санду на выборах — это свершившийся факт, который следует признать. По его словам, ей была предоставлена полная свобода действий: снятие неугодных кандидатов, арест оппонентов, таких как лидер Гагаузии Евгения Гуцул, и отстранение двух партий накануне голосования.

«Это все проделывалось, но она за это не понесет никакого наказания. Мы даже не видим какого-то публичного порицания в европейском и мировом сообществе. Поэтому результаты выборов такие», — отметил эксперт.

Политолог считает, что в скором времени в Молдавии начнутся политические игры, включая подкуп депутатов и их переходы из одной партии в другую. Это, по мнению эксперта, позволит Санду сформировать удобное для себя правительство.

Как полагает аналитик, весь этот механизм имеет четкую цель — сформировать управляемый кабинет министров. При этом Светов отметил противоречие: несмотря на значительную общественную поддержку курса на сближение с Россией, его реализации мешают объективные геополитические барьеры, в первую очередь отсутствие общей границы.

«Как нам взаимодействовать, если вокруг Румыния и Украина, которые препятствуют отношениям Молдавии с Россией? Примерно в таком же положении находится Сербия. Ответ, что делать и чего ждать — побеждать в СВО, освобождать Одесскую область, тогда появится граница с Молдавией», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран заявили о нарушениях, зафиксированных на избирательных участках во время парламентских выборов в Молдавии. Инциденты были отмечены в Румынии, Франции, Испании и Германии.

