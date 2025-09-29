Президенты Казахстана и Италии обменялись орденами

Вы вносите значительный вклад в развитие и процветание своей страны. Сегодня Италия добилась больших успехов во всех сферах и входит в число мировых лидеров. В стране реализуются новаторские проекты в экономике и инновационных технологиях. Важные инициативы воплощаются в экологии и «зеленой» энергетике. Богатая история и уникальное культурное наследие вашей страны — ценное достояние всего человечества. Италия играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности, активно участвует в решении международных вопросов. Все это — результат вашей взвешенной политики. Уверен, что под вашим руководством Италия достигнет новых высот.