Президенты Казахстана и Италии обменялись орденами

Об этом 29 сентября 2025 года пишет Акорда.
Глава нашего государства подчеркнул, что эта награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии.
Выступая на церемонии награждения, глава государства отметил, что президент Италии — лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.
Вы вносите значительный вклад в развитие и процветание своей страны. Сегодня Италия добилась больших успехов во всех сферах и входит в число мировых лидеров. В стране реализуются новаторские проекты в экономике и инновационных технологиях. Важные инициативы воплощаются в экологии и «зеленой» энергетике. Богатая история и уникальное культурное наследие вашей страны — ценное достояние всего человечества. Италия играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности, активно участвует в решении международных вопросов. Все это — результат вашей взвешенной политики. Уверен, что под вашим руководством Италия достигнет новых высот.
Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул вклад Серджо Маттареллы в углубление казахско-итальянских отношений.
Наш политический диалог развивается на высоком уровне. Динамично укрепляются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы выстроили тесное взаимодействие в рамках многосторонних структур. Я особенно ценю Ваши усилия в этом направлении. Благодаря совместным усилиям дружба между нашими народами будет и дальше крепнуть. Убежден, достигнутые в ходе сегодняшних переговоров договоренности придадут дополнительный импульс стратегическому партнерству. Мы готовы вместе работать на этом пути.
В свою очередь Серджо Маттарелла вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Италии — орден «За заслуги перед Итальянской Республикой».
Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией. Я очень признателен за вашу деятельность, направленную на обеспечение международного порядка и поддержание мира. Также вы активно участвуете в развитии постоянного сотрудничества между Италией и Казахстаном, и за это мы благодарны вам. Эта награда, которую я имею честь вам вручить, отражает признание ваших заслуг перед нашей республикой.
Глава государства выразил искреннюю благодарность, отметив, что для него большая честь принять высшую государственную награду Италии из рук президента Серджо Маттареллы.
Сегодня, 29 сентября 2025 года, президенты Казахстана и Италии провели переговоры в Акорде. Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами.