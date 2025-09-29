Токаев назначил нового министра просвещения

Работать начинала преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председателем Комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики. В разные годы занимала должности учителя истории и права многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, Алматы; заместителя проректора по учебно-воспитательной работе; декана по работе со студентами Международной академии бизнеса; старшего менеджера Департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»; директора Департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017−01.2021).