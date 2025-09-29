Ричмонд
Токаев назначил нового министра просвещения

29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра просвещения. Новым министром стала Жулдыз Сулейменова."Указом главы государства.

Источник: Пресс-служба партии AMANAT

29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра просвещения.

Новым министром стала Жулдыз Сулейменова.

Указом главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена министром просвещения Республики Казахстан.

Акорда

Жулдыз Сулейменова родилась в 1983 году. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавриат — специальность «История»; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистратура — специальность «Философия и политология»; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, докторантура (2008−2011) — специальность «Философия и политология».

Повышала квалификацию в университетах США, Южной Кореи, Литвы, Финляндии.

Работать начинала преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председателем Комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики. В разные годы занимала должности учителя истории и права многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, Алматы; заместителя проректора по учебно-воспитательной работе; декана по работе со студентами Международной академии бизнеса; старшего менеджера Департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»; директора Департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017−01.2021).

С марта 2023 года — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку партии AMANAT.

На посту министра она сменила Гани Бейсембаева.