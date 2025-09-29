Песков заявил о лишении молдаван возможности проголосовать в России

«И из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации. В связи с тем, что для них было открыто только два участка. Что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим», — сказал Песков журналистам.