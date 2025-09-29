Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кировская область на треть увеличила импорт техники из Беларуси

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Беларусь и Кировская область РФ увеличили товарооборот на 10% за первое полугодие 2025-го, сообщил губернатор российского региона Александр Соколов, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он рассказал, что между Кировской областью и Беларусью сложились теплые и дружеские отношения, и подчеркнул — более близких народов, чем русский и белорусский, не существует.

У нас одна историческая судьба, одна культура, единый взгляд на все происходящее в мире (…) С точки зрения экономики Беларусь — самый главный партнер среди стран СНГ.

отметил Соколов на встрече с вице-премьером Беларуси Виктором Каранкевичем на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Минске

По словам губернатора, Кировская область и Беларусь увеличили товарооборот на 10% за первые шесть месяцев 2025-го. На 3% вырос экспорт в Беларусь и на 35% — импорт.

То есть продукция ваша крайне востребована. Мы покупаем машины для уборки сельхозкультур, тракторы, прицепы, полуприцепы. И мы высказали идею, что нам нужно создать комплексный дилерский центр белорусской сельхозтехники.

добавил руководитель российского региона

Виктор Каранкевич в свою очередь подчеркнул, что рад возможности обсудить с представительной делегацией Кировской области насущные вопросы — как организовано взаимодействие между регионом и республикой и какие точки роста имеются.