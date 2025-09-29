Кировская область на треть увеличила импорт техники из Беларуси

Он рассказал, что между Кировской областью и Беларусью сложились теплые и дружеские отношения, и подчеркнул — более близких народов, чем русский и белорусский, не существует.
У нас одна историческая судьба, одна культура, единый взгляд на все происходящее в мире (…) С точки зрения экономики Беларусь — самый главный партнер среди стран СНГ.
По словам губернатора, Кировская область и Беларусь увеличили товарооборот на 10% за первые шесть месяцев 2025-го. На 3% вырос экспорт в Беларусь и на 35% — импорт.
То есть продукция ваша крайне востребована. Мы покупаем машины для уборки сельхозкультур, тракторы, прицепы, полуприцепы. И мы высказали идею, что нам нужно создать комплексный дилерский центр белорусской сельхозтехники.
Виктор Каранкевич в свою очередь подчеркнул, что рад возможности обсудить с представительной делегацией Кировской области насущные вопросы — как организовано взаимодействие между регионом и республикой и какие точки роста имеются.