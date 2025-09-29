Замминистра имущества Челябинской области покидает свой пост

«Освободить Шавлову Светлану Евгеньевну от замещаемой должности заместителя министра имущества, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе.
Шавлова была назначена на должность замминистра в ноябре прошлого года. Ранее она занимала позицию заместителя председателя комитета по управлению имуществом в мэрии Челябинска, а затем возглавляла корпоративное управление в региональном минимущества.