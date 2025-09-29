Ричмонд
Замминистра имущества Челябинской области покидает свой пост

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отставке заместителя министра имущества региона Светланы Шавловой.

«Освободить Шавлову Светлану Евгеньевну от замещаемой должности заместителя министра имущества, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе.

Шавлова была назначена на должность замминистра в ноябре прошлого года. Ранее она занимала позицию заместителя председателя комитета по управлению имуществом в мэрии Челябинска, а затем возглавляла корпоративное управление в региональном минимущества.