Лидия Новосельцева избрана председателем гордумы Ростова

На первом заседании Ростовской городской думы восьмого созыва, состоявшемся 29 сентября, председателем была избрана Лидия Новосельцева. За ее кандидатуру проголосовали 37 из 39 депутатов. Об этом сообщает корреспондент «Городского репортера» из зала заседания гордумы Ростова.

Новосельцева является уроженкой Ростова-на-Дону, в 2006 году окончила Ростовский государственный университет. С 2007 по 2020 год она преподавала в Южном федеральном университете, а также возглавляла газету «Новочеркасские ведомости». С 2023 года занимает должность директора по персоналу АО «Роствертол».

Ее соперница, депутат Наталья Оськина набрала два голоса.

Политический опыт Новосельцевой включает работу депутатом в Новочеркасской городской думе, Ростовской городской думе и Законодательном собрании Ростовской области.