Лидия Новосельцева избрана председателем гордумы Ростова

Новосельцева является уроженкой Ростова-на-Дону, в 2006 году окончила Ростовский государственный университет. С 2007 по 2020 год она преподавала в Южном федеральном университете, а также возглавляла газету «Новочеркасские ведомости». С 2023 года занимает должность директора по персоналу АО «Роствертол».