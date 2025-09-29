Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 сентября: главное

Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках Tomahawk Украине.
Мы внимательно их анализируем. Внимательно за этим следят наши военные специалисты.
Нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронте для киевского режима.
Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то «Томагавки» или иные ракеты, они не смогут изменить динамику.
Пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского режима продолжать диалог.
В прошлый раз в Стамбуле, когда встречались с делегацией [Украины], были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза.
Важно понять, кто будет направлять и запускать американские крылатые ракеты Tomahawk с территории Украины.
Вопрос как и прежде звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ.
Сотни тысяч молдаван в РФ были лишены возможности проголосовать на парламентских выборах республики.
Кремль считает преждевременным давать оценки парламентским выборам в Молдавии.
Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах… Оценки нужно давать уже потом. После того как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим вопросам.
Нынешние власти Молдавии фактически исключают диалог с Россией, это не дает обсуждать урегулирование в Приднестровье.
Ситуация в Приднестровье достаточно спокойная, но нельзя исключать возможность провокаций.
29 сентября Владимир Путин в Кремле встретится с губернатором Тверской области Игорем Руденей.