Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 сентября: главное

Вопрос как и прежде звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ.