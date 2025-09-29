Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 сентября: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. В числе ключевых тем брифинга — возможные поставки Tomahawk США на Украину, итоги выборов в Молдавии и пауза в переговорах с Украиной.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках Tomahawk Украине.

Мы внимательно их анализируем. Внимательно за этим следят наши военные специалисты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронте для киевского режима.

Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то «Томагавки» или иные ракеты, они не смогут изменить динамику.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского режима продолжать диалог.

В прошлый раз в Стамбуле, когда встречались с делегацией [Украины], были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Важно понять, кто будет направлять и запускать американские крылатые ракеты Tomahawk с территории Украины.

Вопрос как и прежде звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ.

Дмитрий Песков
цитата по ТАСС

Сотни тысяч молдаван в РФ были лишены возможности проголосовать на парламентских выборах республики.

Кремль считает преждевременным давать оценки парламентским выборам в Молдавии.

Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах… Оценки нужно давать уже потом. После того как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим вопросам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Нынешние власти Молдавии фактически исключают диалог с Россией, это не дает обсуждать урегулирование в Приднестровье.

Ситуация в Приднестровье достаточно спокойная, но нельзя исключать возможность провокаций.

29 сентября Владимир Путин в Кремле встретится с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше