Путин назначил нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе

В этот же день глава государства подписал указ об отставке Рудени с поста губернатора Тверской области «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Руденя возглавлял регион со 2 марта 2016 года сначала временно, а 23 сентября 2016-го избавился от приставки врио. 19 сентября 2021 года переизбран на пост губернатора Тверской области сроком на 5 лет.
Как сообщили в Кремле, сегодня президент провел встречу с Игорем Руденей. Подробностей пока нет.
Осень ознаменовалась перестановками в высшем руководстве российской власти. Некоторое время назад пост полпреда президента в СЗФО покинул Александр Гуцан, вступивший в должность генпрокурора РФ. А бывший генпрокурор Игорь Краснов стал председателем Верховного суда России. Слухи о том, кто сменит Гуцана, ходили разные. Одним из кандидатов СМИ называли Дмитрия Козака, который недавно покинул пост замглавы администрации президента. 27 сентября РБК со ссылкой на источники называл тройку возможных кандидатов: тверской губернатор Игорь Руденя, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и замполпреда Любовь Совершаева.