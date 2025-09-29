Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.