Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе поменяли порядок признания садового дома жилым

Для получения нового статуса можно обратиться в МФЦ, Управление жилищного хозяйства или в Госуслуги.

Источник: пресс-служба "Метриум"

Регламент по признанию садового дома жилым, а жилого — садовым изменился. Документ утвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Заявителю необходимо предоставить перечень документов, опубликованных на сайте мэрии, среди них обязательным является заключение по обследованию технического состояния объекта — оно должно подтверждать безопасность здания. Отмечается, что основанием для отказа признания садового дома жилым может стать размещение здания на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления или подтопления.

Документы для получения нового статуса можно подать через госуслуги, МФЦ или в Управление жилищного хозяйства лично. Ответ придет в течении 45 дней со дня подачи заявления. Вся последовательность действий опубликована в официальном документе. Данная процедура является бесплатной.