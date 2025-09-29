В Уфе поменяли порядок признания садового дома жилым

Заявителю необходимо предоставить перечень документов, опубликованных на сайте мэрии, среди них обязательным является заключение по обследованию технического состояния объекта — оно должно подтверждать безопасность здания. Отмечается, что основанием для отказа признания садового дома жилым может стать размещение здания на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления или подтопления.