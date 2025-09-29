В Уфе поменяли порядок признания садового дома жилым

Регламент по признанию садового дома жилым, а жилого — садовым изменился. Документ утвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Заявителю необходимо предоставить перечень документов, опубликованных на сайте мэрии, среди них обязательным является заключение по обследованию технического состояния объекта — оно должно подтверждать безопасность здания. Отмечается, что основанием для отказа признания садового дома жилым может стать размещение здания на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления или подтопления.
Документы для получения нового статуса можно подать через госуслуги, МФЦ или в Управление жилищного хозяйства лично. Ответ придет в течении 45 дней со дня подачи заявления. Вся последовательность действий опубликована в официальном документе. Данная процедура является бесплатной.