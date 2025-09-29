О чем договорились Токаев и Маттарелла: совместное заявление президентов

Мы с президентом Маттареллой выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности. Особое значение наши страны придают дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Поэтому хотел бы выразить уверенность в том, что диалоговая площадка «Центральная Азия — Италия» придаст дополнительный импульс укреплению регионального сотрудничества. Как вы знаете, первое заседание саммита состоялось в этом году в Астане по инициативе итальянской стороны. Все это способствует координации наших усилий в рамках международных структур. Хотел бы выразить глубокую признательность Италии за поддержку инициативы открытия Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.