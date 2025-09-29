О чем договорились Токаев и Маттарелла: совместное заявление президентов

Глава государства подчеркнул, что Италия является важным и надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе.
По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимодействие между странами поступательно укрепляется в различных сферах.
Продолжается политический диалог на высоком уровне, крепнут торгово-экономические связи. В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов. За 8 месяцев этого года данный показатель составил 11,3 млрд долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 млрд долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно.
Глава нашего государства сообщил, что переговоры с президентом Маттареллой были очень содержательными. Был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Италию в прошлом году, а также определены новые направления для наращивания сотрудничества.
Мы договорились о дальнейшем увеличении объемов взаимной торговли. Поставлена важная задача — активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмотрению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Считаем, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на этой деятельности. Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспортно-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскаспийский коридор. Были рассмотрены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности.
Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.
Я сообщил г-ну президенту, что наша страна готова к совместной работе по данным направлениям. Завтра президент Маттарелла посетит крупнейший в регионе IT-стартап — парк Astana Hub, где ознакомится с достижениями Казахстана в этой отрасли. Кроме того, мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сегодня одной из улиц столицы будет присвоено имя легендарного итальянского путешественника Марко Поло.
В следующем году в Италии планируется проведение выставки «Көшпенділер алтыны». В старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера «Абай». В этом году в Риме будет установлен памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность итальянскому народу за поддержку этой доброй инициативы. Мы рассматриваем это как знак особого уважения к казахскому культурному наследию и проявление искренней дружбы. Безусловно, подобные культурно-познавательные мероприятия будут способствовать сближению наших народов.
Еще одной важной темой на переговорах стала сфера образования.
В настоящее время более 4 тыс. казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии. Искренне признателен итальянскому правительству за их поддержку. В этом году на базе Жетысуского университета им. Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование.
Как отметил глава нашего государства, в ходе встречи с президентом Италии также были рассмотрены вопросы глобальной повестки.
Токаев отметил: Казахстан и Италия считают, что все проблемы должны решаться только мирным путем.
Мы с президентом Маттареллой выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности. Особое значение наши страны придают дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Поэтому хотел бы выразить уверенность в том, что диалоговая площадка «Центральная Азия — Италия» придаст дополнительный импульс укреплению регионального сотрудничества. Как вы знаете, первое заседание саммита состоялось в этом году в Астане по инициативе итальянской стороны. Все это способствует координации наших усилий в рамках международных структур. Хотел бы выразить глубокую признательность Италии за поддержку инициативы открытия Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Серджо Маттарелла подчеркнул, что рад находиться в Астане, чтобы вновь подтвердить прочную дружбу между Италией и Казахстаном.
Он отметил, что данный визит придал новый импульс и сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений.
У Италии и Казахстана есть многовековые культурные и исторические традиции, богатое археологическое и художественное наследие. Это создает особую основу для дальнейшего углубления нашего взаимодействия в гуманитарной сфере.