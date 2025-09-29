Власти Молдавии рано радуются, заявил Додон

Патриотический блок в понедельник проводит митинг перед зданием парламента Молдавии, чтобы выразить недовольство итогами выборов. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.