Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на Варшавском форуме по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александра Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании.

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал он.

В конце сентября президент Белоруссии после переговоров в Кремле с Владимиром Путиным заявил о хороших предложениях по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что о них знает в том числе и глава Белого дома Дональд Трамп.

При этом Лукашенко отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Москвой компромисс, то может потерять всю Украину.

На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул что Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше