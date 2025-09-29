Ричмонд
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ, сообщает Агентство «Узбеккосмос».

Источник: Беларусь cегодня

Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.

Делегация РУз вместе с руководителями и представителями профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества приняла участие в 6-м заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.

Представители РУз представили доклад об исполнении решений предыдущего заседания и рассказали о деятельности агентства «Узбеккосмос», направленной на развитие национальной космической отрасли.

По итогам заседания были приняты решения по 21 пункту повестки дня, направленные на развитие сотрудничества государств-участников СНГ, координацию их совместной деятельности в космической сфере, а также реализацию совместных проектов. Очередное председательство в Межгосударственном совете по космосу государств-участников СНГ было передано Республике Беларусь.

говорится в сообщении

Также страны-члены Межгосударственного совета по космосу поддержали кандидатуру Самарканда для проведения Международного астронавтического конгресса в 2028 году.

Для справки: в соответствии с нормативными документами председательство в Межгосударственном совете по космосу осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023—2024 годы в этой структуре Содружества председательствовал Таджикистан.