Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ

Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.
Делегация РУз вместе с руководителями и представителями профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества приняла участие в 6-м заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.
Представители РУз представили доклад об исполнении решений предыдущего заседания и рассказали о деятельности агентства «Узбеккосмос», направленной на развитие национальной космической отрасли.
По итогам заседания были приняты решения по 21 пункту повестки дня, направленные на развитие сотрудничества государств-участников СНГ, координацию их совместной деятельности в космической сфере, а также реализацию совместных проектов. Очередное председательство в Межгосударственном совете по космосу государств-участников СНГ было передано Республике Беларусь.
Также страны-члены Межгосударственного совета по космосу поддержали кандидатуру Самарканда для проведения Международного астронавтического конгресса в 2028 году.
Для справки: в соответствии с нормативными документами председательство в Межгосударственном совете по космосу осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023—2024 годы в этой структуре Содружества председательствовал Таджикистан.