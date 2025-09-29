Reuters: поставка Киеву американских ракет Tomahawk будет воспринята Москвой как эскалация

Трамп, согласно статье, до сих пор отклонял просьбы Украины об использовании ракет дальнего радиуса действия, но, как неоднократно заявляли в Белом доме, американский президент разочарован отказом Владимира Путина заключить мирное соглашение. Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине, в выходные подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары вглубь территории России. «Я думаю, что, прочитав то, что Трамп сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Неприкосновенных территорий нет», — сказал он в воскресном интервью Fox News.
Дальность действия Tomahawk составляет 2500 километров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Кремль изучает заявления США о возможных поставках Tomahawk на Украину, и назвал эти заявления «достаточно серьезными». Песков отметил, что важно понять, кто сможет запускать эти ракеты и «давать им целеполагание» — американцы или украинцы. При этом он подчеркнул, что «нет никакой панацеи, нет волшебного оружия, которое сможет изменить ситуацию на фронтах для киевского режима». Ни Tomahawk, ни иные ракеты не смогут «изменить динамику», добавил он.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не исключает, что решение о поставках Tomahawk может сделать США прямым участником конфликта с Россией. По его словам, передача этих ракеты имеет не только военный, но и политический подтекст. Колесник убежден, что Россия воспримет передачу Tomahawk Киеву как эскалацию, которая может привести к третьей мировой войне: «В такой войне победителей не будет… Вашингтон может закончить жизнь самоубийством, но чужими руками».