Reuters: поставка Киеву американских ракет Tomahawk будет воспринята Москвой как эскалация

Трамп, согласно статье, до сих пор отклонял просьбы Украины об использовании ракет дальнего радиуса действия, но, как неоднократно заявляли в Белом доме, американский президент разочарован отказом Владимира Путина заключить мирное соглашение. Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине, в выходные подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары вглубь территории России. «Я думаю, что, прочитав то, что Трамп сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Неприкосновенных территорий нет», — сказал он в воскресном интервью Fox News.