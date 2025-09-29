Ернар Лазар стал советником Токаева

Распоряжением главы государства Ернар Лазар назначен советником президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Согласно данным официального сайта Акорды, Ернар Мергалымович Лазар родился в 1986 году в Алматы.
Образование: высшее, магистр международных отношений.
В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международная экономика».
В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.
Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В 2007—2010 годы — атташе, третий секретарь посольства Республики Казахстан в Японии;
В 2011—2013 годы — второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В 2013—2017 годы — второй, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Нидерландах.
В 2017—2018 годы — советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан.
11 июля 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан.
1 сентября 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.