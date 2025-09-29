Ричмонд
Ернар Лазар стал советником Токаева

Сегодня, 29 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ернара Лазара своим советником, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Распоряжением главы государства Ернар Лазар назначен советником президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Согласно данным официального сайта Акорды, Ернар Мергалымович Лазар родился в 1986 году в Алматы.

Образование: высшее, магистр международных отношений.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международная экономика».

В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2007—2010 годы — атташе, третий секретарь посольства Республики Казахстан в Японии;

В 2011—2013 годы — второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2013—2017 годы — второй, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Нидерландах.

В 2017—2018 годы — советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан.

11 июля 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан.

1 сентября 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.