WSJ: Пентагон готовится к возможному конфликту с Китаем

«Пентагон, встревоженный низким уровнем запасов вооружений, которыми США располагали бы в случае возможного конфликта с Китаем, призывает своих поставщиков ракет удвоить и даже учетверить темпы производства», — говорится в материале.
Как уточняет издание, работа ведётся в рамках Совета по ускорению производства боеприпасов, которым руководит замглавы Минобороны Стив Файнберг. Совет сосредоточен на 12 системах, включая перехватчики Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles и Joint Air-Surface Standoff Missiles.
«Новый совет по ускорению вооружений сосредоточен на 12 системах, которые Пентагон хочет иметь в запасе на случай конфликта с Китаем… Приоритетом остаются Patriot, так как Lockheed отстаёт от растущего мирового спроса», — приводит газета слова источника.
По сведениям газеты, армия США в сентябре заключила контракт почти на 10 миллиардов долларов на выпуск около 2 тысяч ракет PAC-3 до 2026 года, однако в дальнейшем Пентагон намерен получать такие объёмы ежегодно.