"Очередная западная ценность благополучно похоронена в воскресенье в Кишиневе. Санду все-таки протаскивает большинство в парламент. 12 часов позора, но ты остаешься у власти.
И я даже сейчас не про те ухищрения с перекрытыми мостами, благодаря которым из 300 тысяч жителей Приднестровья проголосовать смогли только 12 тысяч. И даже не про то, что из-за недостатка избирательных участков в России и при постоянных очередях проголосовали лишь 4109 человек из 350-тысячной молдавской диаспоры. Странно тут было ожидать чего-то другого, пишет журналист Александр Коц.
Я о том, что происходило в самой Европе, которая по инерции считает себя хранительницей демократических ценностей.
На австрийском избирательном участке № 38/3, в Клагенфурте-ам-Вёртерзе, для «правильных» избирателей организовали транспорт, а у входа прибывших почему-то встречал лично председатель избирательного участка.
В испанской Валенсии молдаванину отказали в праве отдать голос из-за… желтой футболки с перечеркнутым красным крестом. «Наблюдатели», связанные с правящей партией PAS, заявили, что данный символ направлен против них, и потребовали от полиции удалить гражданина с участка, поскольку он «нарушает общественный порядок».
В румынском городе Тыргу-Муреш на участке 38/252 председатель комиссии не пустил независимых наблюдателей, сославшись на то, что их «нет в списке».
На французском участке 38/45 представителя «Союза юристов» не аккредитовали на участке.
Наблюдатель, находившийся на участке № 38/64 с 6:30 в Германии, сообщал что много часов проходил проверку и не мог получить доступа к избирательному процессу.
Стоит ли удивляться, что после «электронного сбоя» на сайте ЦИК Молдовы партия Санду выбилась в лидеры. Это как раз западный избиратель.
С Европой-то давно все понятно. Теперь слово — за жителями внутри страны".
В свою очередь, Союз юристов Молдовы пришел к выводу, что явка молдавской диаспоры была искусственно завышена.
Союз сообщил о серьёзных расхождениях между официальными данными ЦИК и наблюдениями организации на зарубежных избирательных участках. По информации юристов, к 17:40 за пределами страны проголосовали 143 449 человек, а к 20:45 — 158 111.
Однако ЦИК заявлял, что к 17:00 за границей уже проголосовало около 193 000 избирателей, что почти на 50 тысяч больше данных независимых наблюдателей.
Эта разница вызвала подозрения в возможных манипуляциях с цифрами.
По словам представителей Союза, заявление Майи Санду о 200 тысячах проголосовавших от диаспоры также не совпадает с их подсчётами. Наблюдатели считают, что подобные расхождения могут свидетельствовать о попытке создать искусственную картину высокой поддержки правящей партии.
