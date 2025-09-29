12 часов позора, но ты остаешься у власти: Как в Европе дорисовали голоса на выборах в парламент и лишили права голоса почти 700 тысяч граждан Молдовы

И я даже сейчас не про те ухищрения с перекрытыми мостами, благодаря которым из 300 тысяч жителей Приднестровья проголосовать смогли только 12 тысяч. И даже не про то, что из-за недостатка избирательных участков в России и при постоянных очередях проголосовали лишь 4109 человек из 350-тысячной молдавской диаспоры. Странно тут было ожидать чего-то другого, пишет журналист Александр Коц.