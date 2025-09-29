Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Я рад находиться в Астане — президент Италии

Серджо Маттарелла подчеркнул, что рад находиться в Астане, чтобы вновь подтвердить прочную дружбу между Италией и Казахстаном, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Серджо Маттарелла подчеркнул, что рад находиться в Астане, чтобы вновь подтвердить прочную дружбу между Италией и Казахстаном.

Он отметил, что данный визит придал новый импульс и сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений.

У Италии и Казахстана есть многовековые культурные и исторические традиции, богатое археологическое и художественное наследие. Это создает особую основу для дальнейшего углубления нашего взаимодействия в гуманитарной сфере.

добавил Президент Италии

Напомним, Президент Италии Серджо Маттарелла по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла в Акорде. После чего президенты двух стран провели переговоры, а позже — в расширенном формате. Далее лидеры двух страны сделали совместное заявление для СМИ.