Хуситы заявили о ракетном ударе по Израилю

В ночь на понедельник хуситы запустили по Тель-Авиву гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил официальный представитель движения генерал Яхья Сари.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, которая несла несколько боеголовок», — цитирует «Интерфакс» сообщение Сари в соцсети X.

Также генерал заявил об успешных атаках на две другие израильские цели с применением беспилотников. Он отметил, что БПЛА поразили поставленные цели.

Со своей стороны, армия обороны Израиля заявила, что военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена.

