Хуситы заявили о ракетном ударе по Израилю

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, которая несла несколько боеголовок», — цитирует «Интерфакс» сообщение Сари в соцсети X.
Также генерал заявил об успешных атаках на две другие израильские цели с применением беспилотников. Он отметил, что БПЛА поразили поставленные цели.
Со своей стороны, армия обороны Израиля заявила, что военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена.
