Туск заявил о трещинах в единстве Европы и США по Украине

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Киев мог бы «сражаться и забрать все территории» при поддержке ЕС. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что Европа не в состоянии самостоятельно оказывать поддержку Украине без участия Вашингтона. В свою очередь Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности по Украине на Европу.