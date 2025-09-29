Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск заявил о трещинах в единстве Европы и США по Украине

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на расхождения между США и Европой по вопросу поддержки Украины.

Источник: AP 2024

«У нас в настоящее время иногда складывается впечатление, что что-то трещит по швам и появляются трещины в трансатлантическом сообществе», — заявил Туск на открытии конференции по безопасности Warsaw Security Forum.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Киев мог бы «сражаться и забрать все территории» при поддержке ЕС. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что Европа не в состоянии самостоятельно оказывать поддержку Украине без участия Вашингтона. В свою очередь Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности по Украине на Европу.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше