Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прокуратуре Омской области произошло громкое назначение

В Муромцевском районе появился новый прокурор.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу прокуратуры, а также руководителям органов власти Муромцевского района нового прокурора этого района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, на должность прокурора Муромцевского района Омской области назначен Андрей Юрьевич Жирнов.

Андрей Жирнов родился в 1987 году. Он окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, где получил высшее юридическое образование.

В своей профессиональной карьере Жирнов зарекомендовал себя как опытный юрист, ранее занимая должность заместителя прокурора Горьковского района Омской области. Андрей Жирнов женат, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.