В прокуратуре Омской области произошло громкое назначение

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу прокуратуры, а также руководителям органов власти Муромцевского района нового прокурора этого района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, на должность прокурора Муромцевского района Омской области назначен Андрей Юрьевич Жирнов.
Андрей Жирнов родился в 1987 году. Он окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, где получил высшее юридическое образование.
В своей профессиональной карьере Жирнов зарекомендовал себя как опытный юрист, ранее занимая должность заместителя прокурора Горьковского района Омской области. Андрей Жирнов женат, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.