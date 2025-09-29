Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о порядке пребывания граждан

В церемонии подписания документа принял участие министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Как отметили в ведомстве, документ разработан для развития дружественных отношений, правового регулирования поездок и создания благоприятных условий для обеих сторон.
Согласно новым нормам, граждане одной страны, временно пребывающие на территории другой, освобождаются от обязанности регистрации в компетентных органах в течение 30 календарных дней с даты въезда. Отсчет срока начинается с даты въезда, подтвержденной отметкой пограничной службы.
При этом в министерстве добавили, что если находиться в стране больше указанного срока, то нужно будет обязательно зарегистрироваться в соответствии с законодательством страны пребывания.
Кроме того, между правительствами Беларуси и Кыргызстана подписано соглашение о реадмиссии.