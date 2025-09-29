Евгений Чинцов переизбран председателем Думы Нижнего Новгорода

Решение принято единогласно.
В свою очередь Евгений Чинцов поблагодарил депутатов за оказанное доверие.
«VII созыв показал, что именно работа в команде — депутаты городской думы, администрация города и парламент и правительство региона — даёт свои результаты. Сейчас мы открываем новую страницу в истории городской думы. I созыв у нас. Гораздо больше теперь будет задач с учётом того, что включён в состав собственный муниципальный округ. Но я уверен, что у нас все получится», — констатировал председатель Гордумы.
Первым заместителем председателя городской Думы стал Евгений Костин, заместителями председателя — Дмитрий Сивохин, Михаил Иванов и Кирилл Лазорин.
Напомним, победив на довыборах, Евгений Чинцов также возглавлял гордуму в прошлом созыве.
Также напомним, что в марте 2025 года Законодательное собрание региона приняло закон об объединении Нижнего Новгорода и Кстова. Численность депутатов нового муниципалитета увеличена с 35 до 39 человек, а количество районов с восьми до девяти.
СПРАВКА.
Евгений Чинцов — полковник, разведчик, участник СВО, удостоенный высоких наград, проходил обучение по программе «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Координатор проекта «Социальный участковый» в Нижнем Новгороде.