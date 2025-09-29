Ричмонд
Евгений Чинцов переизбран председателем Думы Нижнего Новгорода

Как сообщает корреспондент ИА «НТА-Приволжье», на первом заседании Думы Нижнего Новгорода I созыва в понедельник, 29 сентября 2025 года, муниципального председателем представительного органа избран Евгений Чинцов.

Источник: НТА-Приволжье

Решение принято единогласно.

В свою очередь Евгений Чинцов поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«VII созыв показал, что именно работа в команде — депутаты городской думы, администрация города и парламент и правительство региона — даёт свои результаты. Сейчас мы открываем новую страницу в истории городской думы. I созыв у нас. Гораздо больше теперь будет задач с учётом того, что включён в состав собственный муниципальный округ. Но я уверен, что у нас все получится», — констатировал председатель Гордумы.

Первым заместителем председателя городской Думы стал Евгений Костин, заместителями председателя — Дмитрий Сивохин, Михаил Иванов и Кирилл Лазорин.

Напомним, победив на довыборах, Евгений Чинцов также возглавлял гордуму в прошлом созыве.

Также напомним, что в марте 2025 года Законодательное собрание региона приняло закон об объединении Нижнего Новгорода и Кстова. Численность депутатов нового муниципалитета увеличена с 35 до 39 человек, а количество районов с восьми до девяти.

СПРАВКА.

Евгений Чинцов — полковник, разведчик, участник СВО, удостоенный высоких наград, проходил обучение по программе «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Координатор проекта «Социальный участковый» в Нижнем Новгороде.