Спецпредставитель США Келлог: Трамп разрешил Киеву наносить дальнобойные удары по РФ

Так что пока совершенно непонятно, то ли разрешил президент США применять дальнобойное оружие для ударов по объектам в глубине территории России, то ли не разрешил. Да и по большому счету, Кит Келлог не имеет полномочий делать заявления подобного рода. Не так уж и высока его должность. И никаких «оперативных директив», где бы этот вопрос трактовался в письменном виде совершенно однозначно, глава Белого дома пока не подписал.