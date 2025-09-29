Путин подписал указ об осеннем призыве

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в тексте документа.