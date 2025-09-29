⁠Франция и Германия отправили военных в Данию после инцидентов с дронами

Дания начала получать помощь от союзников по НАТО после нескольких инцидентов с дронами, повлиявших на работу гражданской и военной инфраструктуры, пишет Bloomberg.
Германия, Франция и Швеция направили в Копенгаген, где на этой неделе должен состояться саммит Евросоюза, подкрепление, в том числе военнослужащих, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы, а НАТО направила к берегам королевства немецкий фрегат «Гамбург».
По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссон, Стокгольм временно предоставил Копенгагену несколько мощных радиолокационных систем и отправил подразделение вооруженных сил, специализирующееся на борьбе с дронами.
За последнюю неделю в Дании несколько раз были замечены неопознанные беспилотники, они пролетали в том числе над крупнейшей авиабазой королевства и несколькими аэропортами, в Копенгагене из-за этого временно приостанавливали полеты гражданских судов.
Премьер-министр Метте Фредериксен называла подобные инциденты серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру. С 29 сентября временно власти королевства временно закрыли небо для дронов, запрет действует круглосуточно.
Дания не располагает доказательствами, которые бы подтвердили причастность России к инциденту с беспилотниками возле нескольких аэропортов страны, говорил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, Москва не причастна к инцидентам с дронами, подчеркивали в российском посольстве.