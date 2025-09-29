NZZ: как в НАТО собрались строить «стену от российских дронов»

Согласно статье, участники встречи признали, что комплексная защита критически важной инфраструктуры, например аэропортов, электростанций и вокзалов, является сложной задачей, которая требует большого количества специализированных средств и значительного финансирования.
Он пояснил, что системы, которые сейчас используют страны ЕС, эффективны для обнаружения истребителей и ракет, но практически не справляются с низколетящими дронами. Особенную озабоченность вызывают так называемые малые (невоенные) дроны, которые управляются дистанционно и недавно были замечены над европейскими аэропортами, парализовав их работу. Участники встречи отметили, что сейчас на вооружении НАТО нет систем обнаружения и перехвата таких дронов.
Для решения проблемы с «вражескими» (военными) БПЛА Кубилюс призвал использовать ряд мер: создание радиоэлектронных помех, использование дронов-перехватчиков, классической артиллерии и перспективных лазерных систем. На встрече также обсудили применение сетевых пушек, которые набрасывают на летящий беспилотник сеть и «стреноживают» его.
Но, например, системы радиоэлектронной борьбы («глушилки») могут оказаться неэффективными в случае применения противником модифицированных или самодельных устройств. К тому же рядом с аэропортом задействовать системы РЭБ небезопасно, так как это может привести к нежелательным последствиям, признали на совещании.
Также собравшиеся отметили угрозу падения дронов (если их сбивают, глушат или захватывают сетью) на жилые постройки и причинения материального ущерба и травмирование гражданского населения.
На данный момент размер и механизмы «солидарного» распределения ресурсов не разработаны, говорится в статье.
В итоге договорились, что страны, которые хотят участвовать в возведении «стены дронов», будут перенимать опыт борьбы с беспилотниками у Украины, а первые системы в рамках этого проекта будут развернуты через год.