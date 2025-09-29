Ричмонд
NZZ: как в НАТО собрались строить «стену от российских дронов»

В минувшую пятницу в Хельсинки состоялась встреча министров обороны восьми европейских стран, граничащих с Россией или находящих в непосредственной близости от нее. На встрече обсуждалось создание «мощной стены дронов» против России. Но после двухчасового совещания планы так и остались «расплывчатыми», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, участники встречи признали, что комплексная защита критически важной инфраструктуры, например аэропортов, электростанций и вокзалов, является сложной задачей, которая требует большого количества специализированных средств и значительного финансирования.

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, заявил, что приоритетом при создании «стены дронов» является расширение возможностей разведки.

Он пояснил, что системы, которые сейчас используют страны ЕС, эффективны для обнаружения истребителей и ракет, но практически не справляются с низколетящими дронами. Особенную озабоченность вызывают так называемые малые (невоенные) дроны, которые управляются дистанционно и недавно были замечены над европейскими аэропортами, парализовав их работу. Участники встречи отметили, что сейчас на вооружении НАТО нет систем обнаружения и перехвата таких дронов.

Для решения проблемы с «вражескими» (военными) БПЛА Кубилюс призвал использовать ряд мер: создание радиоэлектронных помех, использование дронов-перехватчиков, классической артиллерии и перспективных лазерных систем. На встрече также обсудили применение сетевых пушек, которые набрасывают на летящий беспилотник сеть и «стреноживают» его.

Но, например, системы радиоэлектронной борьбы («глушилки») могут оказаться неэффективными в случае применения противником модифицированных или самодельных устройств. К тому же рядом с аэропортом задействовать системы РЭБ небезопасно, так как это может привести к нежелательным последствиям, признали на совещании.

Также собравшиеся отметили угрозу падения дронов (если их сбивают, глушат или захватывают сетью) на жилые постройки и причинения материального ущерба и травмирование гражданского населения.

Кроме того, на совещании настаивали, что затраты на уничтожение беспилотников не должны превышать их стоимость, а в финансировании «стены дронов» должны участвовать не только страны восточного фланга НАТО, но и другие страны ЕС.

На данный момент размер и механизмы «солидарного» распределения ресурсов не разработаны, говорится в статье.

В итоге договорились, что страны, которые хотят участвовать в возведении «стены дронов», будут перенимать опыт борьбы с беспилотниками у Украины, а первые системы в рамках этого проекта будут развернуты через год.

