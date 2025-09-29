NZZ: как в НАТО собрались строить «стену от российских дронов»

Он пояснил, что системы, которые сейчас используют страны ЕС, эффективны для обнаружения истребителей и ракет, но практически не справляются с низколетящими дронами. Особенную озабоченность вызывают так называемые малые (невоенные) дроны, которые управляются дистанционно и недавно были замечены над европейскими аэропортами, парализовав их работу. Участники встречи отметили, что сейчас на вооружении НАТО нет систем обнаружения и перехвата таких дронов.