Мэр Волгограда лишился зама

До этого Ирина Кондратенко являлась заместителем главы Волгограда, курировала деятельность департамента муниципального имущества. Ранее работала заместителем главы администрации городского округа — город Камышин, возглавляла комитет по управлению имуществом. Свою карьеру в этом ведомстве она начала еще в 1998 году.