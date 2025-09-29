Бывшему премьеру Непала запретили выезжать из страны

Как пишет Khabarhub, выезжать из страны также запрещено, в частности, бывшим министру внутренних дел Рамеш Лекхак и главе Национального разведывательного управления Хуте Радж Тхапе. «Поскольку им может потребоваться явиться в комиссию в любое время для расследования, считается необходимым ввести запрет на поездки», — пояснила следственная комиссия.
8 и 9 сентября в Непале прошли протесты с требованием отставки правительства, которое местные жители обвинили в коррупции. В первый день из-за действий полицейских, применявших дубинки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, погибли как минимум 19 человек. К утру следующего дня Шарма Оли объявил об отставке.
В дальнейшем митинги переросли в беспорядки, были подожжены правительственные здания, а число погибших возросло до 74 человек. Временное правительство Непала создало судебную комиссию, которая должна расследовать случаи нападения, гибели людей и порчи имущества.