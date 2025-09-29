Бывшему премьеру Непала запретили выезжать из страны

Как пишет Khabarhub, выезжать из страны также запрещено, в частности, бывшим министру внутренних дел Рамеш Лекхак и главе Национального разведывательного управления Хуте Радж Тхапе. «Поскольку им может потребоваться явиться в комиссию в любое время для расследования, считается необходимым ввести запрет на поездки», — пояснила следственная комиссия.