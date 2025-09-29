Слюсарь поприветствовал новый состав гордумы Ростова

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично поприветствовал депутатов и отметил организаторские способности Новосельцевой, назвав ее талантливым и ответственным руководителем.
Новосельцева имеет значительный опыт политической работы, ранее представляя интересы жителей в думах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Законодательном собрании области. С 2023 года она занимает должность директора по персоналу АО «Роствертол», а с 2018 года связана с предприятиями машиностроительной отрасли. Награждена государственными и ведомственными наградами.
Губернатор подчеркнул важность решения актуальных городских проблем, таких как ЖКХ, транспорт и социальная инфраструктура. «Работать в составе городской думы — это большая честь и ответственность», — обратился Слюсарь к депутатам, пожелав им плодотворной работы.
Лидия Новосельцева сменила на посту председателя Зинаиду Неярохину, которая перешла в донской парламент и возглавила комитет по регламентным вопросам.