Слюсарь поприветствовал новый состав гордумы Ростова

Новосельцева имеет значительный опыт политической работы, ранее представляя интересы жителей в думах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Законодательном собрании области. С 2023 года она занимает должность директора по персоналу АО «Роствертол», а с 2018 года связана с предприятиями машиностроительной отрасли. Награждена государственными и ведомственными наградами.