Слюсарь поприветствовал новый состав гордумы Ростова

На первом заседании городской думы восьмого созыва, состоявшемся 29 сентября, председателем была избрана Лидия Новосельцева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично поприветствовал депутатов и отметил организаторские способности Новосельцевой, назвав ее талантливым и ответственным руководителем.

Новосельцева имеет значительный опыт политической работы, ранее представляя интересы жителей в думах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Законодательном собрании области. С 2023 года она занимает должность директора по персоналу АО «Роствертол», а с 2018 года связана с предприятиями машиностроительной отрасли. Награждена государственными и ведомственными наградами.

Губернатор подчеркнул важность решения актуальных городских проблем, таких как ЖКХ, транспорт и социальная инфраструктура. «Работать в составе городской думы — это большая честь и ответственность», — обратился Слюсарь к депутатам, пожелав им плодотворной работы.

Лидия Новосельцева сменила на посту председателя Зинаиду Неярохину, которая перешла в донской парламент и возглавила комитет по регламентным вопросам.

