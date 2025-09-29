В Генпрокуратуре Казахстана провели масштабную ротацию

Так, по согласованию с президентом приказами генерального прокурора назначены прокуроры:
- Западно-Казахстанской области — старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.
- Мангистауской области — старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.
Также по согласованию с главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:
- ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;
- главным транспортным прокурором — Жуйриктаев Берик Куанышбекович;
- прокурором Атырауской области — Басшыбаев Мадияр Бекенович;
- прокурором Жамбылской области — Абилов Берик Ракатович;
- прокурором области Жетысу — Жумаканов Бауыржан Альбертович;
- прокурором Костанайской области — Сексембаев Марат Исламханович;
- прокурором Павлодарской области — Байшулаков Алмат Муратович;
- прокурором Восточно-Казахстанской области — Сулейменов Тимур Каирбекович.