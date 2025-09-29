Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Генпрокуратуре Казахстана провели масштабную ротацию

Сегодня, 29 сентября 2025 года, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили Zakon.kz о кадровых перестановках.

Источник: Zakon.kz

Так, по согласованию с президентом приказами генерального прокурора назначены прокуроры:

  • Западно-Казахстанской области — старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.
  • Мангистауской области — старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.

Также по согласованию с главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:

  • ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;
  • главным транспортным прокурором — Жуйриктаев Берик Куанышбекович;
  • прокурором Атырауской области — Басшыбаев Мадияр Бекенович;
  • прокурором Жамбылской области — Абилов Берик Ракатович;
  • прокурором области Жетысу — Жумаканов Бауыржан Альбертович;
  • прокурором Костанайской области — Сексембаев Марат Исламханович;
  • прокурором Павлодарской области — Байшулаков Алмат Муратович;
  • прокурором Восточно-Казахстанской области — Сулейменов Тимур Каирбекович.