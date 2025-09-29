В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция — 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок — 24,17% голосов, блок «Альтернатива» — 7,96%, «Наша партия» — 6,2%, партия «Демократия дома» — 5,62%.
По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок — 28,25% голосов, блок «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее — на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше — только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента — 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.