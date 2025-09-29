Ричмонд
ЦИК Молдавии подвел итоги выборов в парламент

На парламентских выборах в Молдавии после подсчета 100% бюллетеней одержала победу проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Майей Санду, набрав 50,2% голосов, следует из данных ЦИК.

Источник: ТАСС

Оппозиционные партии в совокупности набрали 49,8% голосов. Почти половина — 24,17% — пришлась на «Патриотический избирательный блок», один из лидеров которого, глава Партии социалистов экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией.

Также места в парламенте получат блок «Альтернатива», выступающий за европейскую интеграцию Молдавии (7,96% голосов), «Наша партия» Ренато Усатого (6,2%) и партия «Демократия — дома» (5,62%).

Согласно подсчетам, на выборах внутри Молдавии PAS набрала 44,13% голосов, а в ходе голосований на участках за рубежом — 78,61%. «Патриотический избирательный блок», лидирующий среди оппозиционных сил внутри Молдавии, за пределами страны занял четвертое место с 5,03% голосов. При этом на участках в России большинство (67,44%) проголосовали за этот блок, PAS заняла второе место, набрав 11,66%.

Материал дополняется.

