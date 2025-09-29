Курс Европы «в безопасности», но от этого простым жителям ни холодно, ни жарко: президентка Молдовы в первом обращении после выборов намекнула на репрессии

Президентка Санду вышла с первым заявлением после выборов и снова затянула шарманку про юстицию.
Конечно, начала она с того, что была очень рада итогам голосования, и, мол, главной победой стало то, что жители выбрали Молдову. Но впереди много работы.
И среди первых заявлений прозвучала реформа юстиции, чтобы восторжествовал закон. Тут уж к гадалке не ходи — ждет страну дальнейшее закручивание гаек и зачистки. Ведь под соусом реформирования в области юстиции и проходили, собственно, аресты, обыски и исключения конкурентов из избирательной гонки.
«Я хотела, чтобы граждане сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что они приняли решение, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва. Я рада, что наш европейский путь в безопасности».
Санду добавила, что будущее правительство обязано работать для каждого гражданина страны, вне зависимости от его политических предпочтений. И тут сразу вспоминается ее общение с народом на гагаузском подворье в рамках этнофестиваля, когда ей прямым текстом пожилые женщины сообщили, что продуктами в магазине любуются, а не покупают. В ответ на это, Санду, напомним, закатила истерику.
И естественно, Санду вспомнила про покупку голосов в своем обращении после выборов и то, что все причастные к схемам были и будут наказаны.
В итоге её речь выглядела как повторение давно знакомого сценария: Москва мешает, оппоненты нарушают, а я защищаю демократию. Только вот за громкими словами снова не прозвучало ни намёка на решения реальных проблем, которые волнуют людей — от цен в магазинах до тарифов.