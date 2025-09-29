Курс Европы «в безопасности», но от этого простым жителям ни холодно, ни жарко: президентка Молдовы в первом обращении после выборов намекнула на репрессии

Санду добавила, что будущее правительство обязано работать для каждого гражданина страны, вне зависимости от его политических предпочтений. И тут сразу вспоминается ее общение с народом на гагаузском подворье в рамках этнофестиваля, когда ей прямым текстом пожилые женщины сообщили, что продуктами в магазине любуются, а не покупают. В ответ на это, Санду, напомним, закатила истерику.