Юрий Шалабаев переизбран мэром Нижнего Новгорода

Напомним, на пост мэра Нижнего Новгорода претендовали два кандидата — действующий глава города Юрий Шалабаев и экс-замначальника городского УВД Сергей Горячев. Первого кандидата выдвинула «Единая Россия», а второго — Общественная палата.
За переизбрание главы города высказались 36 депутатов, против — один, еще двое воздержались. Юрий Шалабаев занимает должность главы Нижнего Новгорода с 2020 года.
Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов вновь избран председателем гордумы Нижнего Новгорода.
