Юрий Шалабаев переизбран мэром Нижнего Новгорода

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода вновь избрали главой города Юрия Шалабаева. Решение принято на первом заседании нового созыва 29 сентября.

Напомним, на пост мэра Нижнего Новгорода претендовали два кандидата — действующий глава города Юрий Шалабаев и экс-замначальника городского УВД Сергей Горячев. Первого кандидата выдвинула «Единая Россия», а второго — Общественная палата.

За переизбрание главы города высказались 36 депутатов, против — один, еще двое воздержались. Юрий Шалабаев занимает должность главы Нижнего Новгорода с 2020 года.

Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов вновь избран председателем гордумы Нижнего Новгорода.

