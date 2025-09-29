Ричмонд
Раскрыто, как Россия может ответить на американские поставки Tomahawk ВСУ

Симметричным ответом на передачу Киеву дальнобойных ракет «Томагавк» может стать размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» у американских берегов. Для этого могут быть использованы атомные подлодки «Ясень-М», способные нести такое оружие, сообщил в интервью NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Он рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили украинский вопрос и другие аспекты двусторонних отношений. По словам эксперта, переговоры прошли жестко, но были достигнуты договоренности о проведении следующих встреч.

«В следующий раунд мы можем вполне поставить вопрос о том, чем мы можем ответить на Tomahawk. У нас появились наши многоцелевые атомные подводные лодки “Ясень-М”, которые способны нести на борту гиперзвуковые ракеты “Циркон”. Дежурство одной такой лодки у берегов США создаст угрозы не меньшие, чем Tomahawk на Украине», — пояснил Кнутов.

Эксперт отметил отсутствие в открытом доступе данных о характеристиках ракет «Циркон». При этом он сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что эти ракеты способны развивать скорость свыше 10 Махов и поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров. «Боевая часть примерно полтонны. Она может быть ядерной», — отметил военный эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москве требуется ясность относительно того, кто именно будет осуществлять запуски дальнобойных ракет «Томагавк» в случае их передачи Украине. Он добавил, что этот вопрос находится под пристальным вниманием специалистов.