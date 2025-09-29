Раскрыто, как Россия может ответить на американские поставки Tomahawk ВСУ

Эксперт отметил отсутствие в открытом доступе данных о характеристиках ракет «Циркон». При этом он сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что эти ракеты способны развивать скорость свыше 10 Махов и поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров. «Боевая часть примерно полтонны. Она может быть ядерной», — отметил военный эксперт.