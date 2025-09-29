Ричмонд
Рустам Минниханов прибыл в Минск для участия в Международной промышленной выставке

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь», которая проходит сегодня в Минске.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В международном аэропорту белорусской столицы его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в России Александр Рогожник и другие официальные лица.

После прибытия Минниханов направился в МВЦ Belexpo, где проходят основные мероприятия выставки. В его программе — переговоры с руководством Беларуси и встречи с коллегами из Казахстана. Кроме того, он выступит на главной пленарной сессии «Иннопром. Беларусь».

На стенде Татарстана в рамках «Иннопрома-2025» представлены компании «Татспиртпром», ICL сервис, «Эйдос» и другие предприятия республики.

