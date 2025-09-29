Министр Сергей Кравцов оценил школьное образование в Воронежской области

Гимназия также участвует в ряде других федеральных проектов, таких как создание центра «Точка роста» и «Успех каждого ребенка». В текущем учебном году ей был присвоен статус опорной школы региона.
Особое внимание министр обратил на недавно завершившийся капитальный ремонт здания. Для работ были выделены деньги из федерального и регионального бюджетов. Были полностью обновлены фасад, крыша, окна, двери, стены, полы, потолки и инженерные системы.
Директор гимназии Надежда Рощупкина рассказала, что ребята активно участвовали в процессе обновления школы, а теперь наслаждаются комфортными условиями для занятий. Школа оснащена новым оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии и технологии.
Осмотрев учебные классы, Сергей Кравцов призвал продолжать развивать школьную инфраструктуру для повышения качества образования. Кроме того, министр отметил, что нужно дальше развивать и образовательные проекты, которые помогут раскрыть способности каждого ребенка.
Александр Гусев рассказал министру, что в регионе за последние шесть лет были построены 51 детсад и 29 школ, созданы почти 500 центров «Точка роста», технопарк «Кванториум» и пять детских технопарков. Также обновлены спортивная инфраструктура и цифровое оборудование нескольких сотен учебных кабинетов. Почти 100 процентов детей охвачены дополнительным образованием, что позволяет региону занимать первое место в России по этому параметру.