Министр Сергей Кравцов оценил школьное образование в Воронежской области

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов посетил гимназию в Нижнедевицке совместно с воронежским губернатором Александром Гусевым. Как сообщили в правительстве региона, образовательное учреждение было отремонтировано в рамках федеральной программы «Все лучшее — детям», входящей в нацпроект «Молодежь и дети».

Гимназия также участвует в ряде других федеральных проектов, таких как создание центра «Точка роста» и «Успех каждого ребенка». В текущем учебном году ей был присвоен статус опорной школы региона.

Особое внимание министр обратил на недавно завершившийся капитальный ремонт здания. Для работ были выделены деньги из федерального и регионального бюджетов. Были полностью обновлены фасад, крыша, окна, двери, стены, полы, потолки и инженерные системы.

Директор гимназии Надежда Рощупкина рассказала, что ребята активно участвовали в процессе обновления школы, а теперь наслаждаются комфортными условиями для занятий. Школа оснащена новым оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии и технологии.

Осмотрев учебные классы, Сергей Кравцов призвал продолжать развивать школьную инфраструктуру для повышения качества образования. Кроме того, министр отметил, что нужно дальше развивать и образовательные проекты, которые помогут раскрыть способности каждого ребенка.

Александр Гусев рассказал министру, что в регионе за последние шесть лет были построены 51 детсад и 29 школ, созданы почти 500 центров «Точка роста», технопарк «Кванториум» и пять детских технопарков. Также обновлены спортивная инфраструктура и цифровое оборудование нескольких сотен учебных кабинетов. Почти 100 процентов детей охвачены дополнительным образованием, что позволяет региону занимать первое место в России по этому параметру.