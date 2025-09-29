Министр Сергей Кравцов оценил школьное образование в Воронежской области

Александр Гусев рассказал министру, что в регионе за последние шесть лет были построены 51 детсад и 29 школ, созданы почти 500 центров «Точка роста», технопарк «Кванториум» и пять детских технопарков. Также обновлены спортивная инфраструктура и цифровое оборудование нескольких сотен учебных кабинетов. Почти 100 процентов детей охвачены дополнительным образованием, что позволяет региону занимать первое место в России по этому параметру.