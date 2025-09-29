СМИ: Китай создал систему моделирования ядерных ударов по подземным целям

До сих пор в большинстве исследований рассматривались только удары одиночных боеголовок по подземных бункерам и другим укрепленным объектам, основанные на давнем убеждении, что одного мощного взрыва будет достаточно, чтобы обрушить или разрушить эти сооружения. Скоординированные многоточечные ядерные удары были всего лишь идеей и не проверялись в реальных экспериментах, пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Исследование, которым руководил Сюй Сяохуэй, доцент Инженерного университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Нанкине, посвящено разработке первой в мире лабораторной системы, способной имитировать последствия многоточечных ядерных взрывов большой мощности глубоко под землей. В частности, речь идет о воздействии трех ядерных боеголовок, взорвавшихся в непосредственной близости друг от друга у одной и той же цели.
Для этого они разработали новую систему вакуумных камер, которая позволяет безопасно воспроизводить последствия мощных взрывов в гораздо меньших масштабах и с меньшими затратами. Используя метод, называемый теорией подобия, исследователи сводят мощность ядерных взрывов к небольшим, тщательно контролируемым лабораторным экспериментам. В основе системы лежит взрывная установка, в которой применяется двухступенчатая газовая пушка высокого давления для выстреливания крошечных снарядов в стеклянные сферы под давлением, наполненные имитируемым взрывным газом. Это обеспечивает быстрое и контролируемое высвобождение энергии, аналогичное ядерному взрыву, поясняет интернет-издание Interesting Engineering.
Как показал эксперимент, последовательные взрывы могут создать гораздо большую разрушительную силу, чем одиночный взрыв. Зона поверхностных повреждений расширилась с 6600 квадратных метров до почти 80 000 квадратных метров — это примерно три пятых площади Пентагона.
Согласно СМИ, результаты исследования китайских ученых могут напрямую повлиять на усилия по уничтожению укрепленных бункеров и приоритетных объектов национальной безопасности. Interesting Engineering пишет, что в арсеналах США и России уже есть новые маломощные высокоточные боезаряды, которые могут нести несколько боевых частей. Их можно настроить так, чтобы они попадали в одну и ту же точку «плотным скоплением», нанося гораздо больший ущерб, чем одиночные взрывы. Но для нанесения таких ударов потребуются гиперзвуковые высокоточные носители, передовые системы управления полетом и синхронизации времени, а также устойчивые каналы управления и связи для координации последовательности детонаций, отмечает SCMP.