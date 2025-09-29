СМИ: Китай создал систему моделирования ядерных ударов по подземным целям

Согласно СМИ, результаты исследования китайских ученых могут напрямую повлиять на усилия по уничтожению укрепленных бункеров и приоритетных объектов национальной безопасности. Interesting Engineering пишет, что в арсеналах США и России уже есть новые маломощные высокоточные боезаряды, которые могут нести несколько боевых частей. Их можно настроить так, чтобы они попадали в одну и ту же точку «плотным скоплением», нанося гораздо больший ущерб, чем одиночные взрывы. Но для нанесения таких ударов потребуются гиперзвуковые высокоточные носители, передовые системы управления полетом и синхронизации времени, а также устойчивые каналы управления и связи для координации последовательности детонаций, отмечает SCMP.