В Гордуме утвердили структуру власти объединенного Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 29 сентября на заседании обновленного состава Городской думы была утверждена структура власти после присоединения Кстовского округа. Об этом сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород», посетивший мероприятие.
Структура органов местного самоуправления городского округа Нижний Новгород будет включать думу, администрацию, контрольно-счетную палату и главу города. Решение было поддержано депутатами единогласно.
Также на заседании был переизбран председатель городской Думы — им снова стал Евгений Чинцов. На должность мэра Нижнего Новгорода повторно избран Юрий Шалабаев. За его кандидатуру проголосовали 36 депутатов из 39.