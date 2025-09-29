Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гордуме утвердили структуру власти объединенного Нижнего Новгорода

Решение было принято на заседании 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде 29 сентября на заседании обновленного состава Городской думы была утверждена структура власти после присоединения Кстовского округа. Об этом сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород», посетивший мероприятие.

Структура органов местного самоуправления городского округа Нижний Новгород будет включать думу, администрацию, контрольно-счетную палату и главу города. Решение было поддержано депутатами единогласно.

Также на заседании был переизбран председатель городской Думы — им снова стал Евгений Чинцов. На должность мэра Нижнего Новгорода повторно избран Юрий Шалабаев. За его кандидатуру проголосовали 36 депутатов из 39.