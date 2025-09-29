Бывшего мэра Таганрога назначили новым замгубернатора Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Андрея Евгеньевича представлять, наверное, нет смысла. Вы его хорошо знаете. Он работал министром общего и профессионального образования, был главой администрации города Таганрога, успел поработать в Москве и с чувством выполненного долга вернулся на родную землю», — сказал Юрий Слюсарь.
Ранее сообщалось, что новым председателем Гордумы Ростова избрали Лидию Новосельцеву.
