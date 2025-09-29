Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего мэра Таганрога назначили новым замгубернатора Ростовской области

Ростовская область, 29 сентября 2025, DON24.RU. Новым заместителем губернатора Ростовской области стал Андрей Фатеев, раньше занимавший должность главы администрации Таганрога. Губернатор донского региона Юрий Слюсарь представил его на оперативном совещании.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Андрея Евгеньевича представлять, наверное, нет смысла. Вы его хорошо знаете. Он работал министром общего и профессионального образования, был главой администрации города Таганрога, успел поработать в Москве и с чувством выполненного долга вернулся на родную землю», — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее сообщалось, что новым председателем Гордумы Ростова избрали Лидию Новосельцеву.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше