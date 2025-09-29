TKT: США впервые развернули в Южной Корее эскадрилью беспилотников MQ-9 Reaper

Операции MQ-9 будут способствовать реализации американо-корейских приоритетов в области разведки, наблюдения и рекогносцировки на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Они повысят совместную способность реагировать на угрозы и… одновременно укрепят наш альянс.
В заявлении уточняется, что командование 431-й экспедиционной разведывательной эскадрильей принял подполковник Дуглас Джей Слейтер, пишет TKT. Хотя американские военные на ротационной основе уже размещали беспилотники MQ-9 Reaper на Корейском полуострове, они впервые задействовали здесь эскадрилью, отвечающую за операции MQ-9.
Беспилотники MQ-9 Reaper предназначен как для наблюдения, так и для нанесения ударов. Они способны совершать полеты на большие расстояния. Как предполагает TKT, после развертывания этих БПЛА американские военные смогут вести наблюдение за Северной Кореей и контролировать деятельность Китая в Желтом море.