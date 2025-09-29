Ричмонд
TKT: США впервые развернули в Южной Корее эскадрилью беспилотников MQ-9 Reaper

Седьмое командование ВВС США в понедельник официально подтвердило, что американские военные развернули в Южной Корее экспедиционную разведывательную эскадрилью MQ-9 Reaper на авиабазе в Кунсане, сообщает корейская газета The Korean Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Операции MQ-9 будут способствовать реализации американо-корейских приоритетов в области разведки, наблюдения и рекогносцировки на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Они повысят совместную способность реагировать на угрозы и… одновременно укрепят наш альянс.

заявление Седьмого командования ВВС США

В заявлении уточняется, что командование 431-й экспедиционной разведывательной эскадрильей принял подполковник Дуглас Джей Слейтер, пишет TKT. Хотя американские военные на ротационной основе уже размещали беспилотники MQ-9 Reaper на Корейском полуострове, они впервые задействовали здесь эскадрилью, отвечающую за операции MQ-9.

Беспилотники MQ-9 Reaper предназначен как для наблюдения, так и для нанесения ударов. Они способны совершать полеты на большие расстояния. Как предполагает TKT, после развертывания этих БПЛА американские военные смогут вести наблюдение за Северной Кореей и контролировать деятельность Китая в Желтом море.

