EUobserver рассказал об идее ЕС ограничить поездки дипломатов из РФ

Обновленный регламент обяжет дипломатов предоставлять полные данные об используемом автомобиле, включая уведомление о пунктах пересечения границы и датах поездки. При выборе авиационного, железнодорожного или автобусного сообщения необходимо будет сообщать «название перевозчика, код маршрута или его эквивалент», пишет «Интерфакс» со ссылкой на EUobserver.