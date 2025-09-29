EUobserver рассказал об идее ЕС ограничить поездки дипломатов из РФ

Новые правила обяжут российских дипломатов уведомлять принимающие страны о своих перемещениях. Например, для поездки из Брюсселя в Гаагу через Люксембург потребуется заранее, минимум за 24 часа, проинформировать власти Люксембурга и Нидерландов о пересечении границы.
Обновленный регламент обяжет дипломатов предоставлять полные данные об используемом автомобиле, включая уведомление о пунктах пересечения границы и датах поездки. При выборе авиационного, железнодорожного или автобусного сообщения необходимо будет сообщать «название перевозчика, код маршрута или его эквивалент», пишет «Интерфакс» со ссылкой на EUobserver.
При этом у стран ЕС появится возможность после рассмотрения обращений российских дипломатов либо запрещать въезд на свою территорию, либо вводить дополнительные требования на въезд.
Данная инициатива была вынесена на обсуждение в Брюсселе в пятницу, сообщает EUobserver. В целом, предложение получило положительную оценку, а его детальное рассмотрение планируется продолжить на этой неделе.
Как отметил европейский дипломат в беседе с EUobserver, в Евросоюзе опасаются, что после введения таких ограничений Москва подготовит зеркальный ответ, который затронет свободу передвижения западных дипломатов по России.