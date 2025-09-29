Ричмонд
Молодые избиратели Татарстана изучили итоги Единого дня голосования

При поддержке ЦИК Татарстана в республике прошла выездная смена для молодых избирателей. В рамках проекта «Атмосфера» участники и члены клубов молодых избирателей изучили итоги Единого дня голосования 2025 года. Об этом сообщили в Телеграм-канале ЦИК РТ.

Источник: Телеграм-канал ЦИК РТ

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что каждая избирательная кампания приносит не только новые вызовы, но и ценные уроки. По его словам, важно анализировать полученный опыт и обсуждать его как с молодыми избирателями, так и с наставниками.

Он подчеркнул, что главная цель подобных мероприятий — формирование поколения активных граждан и привлечение внимания к значимости участия в выборах.

Председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков добавил, что молодежь обладает высоким потенциалом и может внести заметный вклад в развитие избирательной системы.

Он указал, что молодые люди особенно охотно включаются в проекты, которые позволяют не только получать знания, но и применять их на практике.

В ходе смены участники проанализировали выборы Раиса Татарстана, предложили инициативы для повышения электоральной культуры и прошли занятия по избирательному законодательству.