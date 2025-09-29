Молодые избиратели Татарстана изучили итоги Единого дня голосования

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что каждая избирательная кампания приносит не только новые вызовы, но и ценные уроки. По его словам, важно анализировать полученный опыт и обсуждать его как с молодыми избирателями, так и с наставниками.