Молодые избиратели Татарстана изучили итоги Единого дня голосования

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что каждая избирательная кампания приносит не только новые вызовы, но и ценные уроки. По его словам, важно анализировать полученный опыт и обсуждать его как с молодыми избирателями, так и с наставниками.
Он подчеркнул, что главная цель подобных мероприятий — формирование поколения активных граждан и привлечение внимания к значимости участия в выборах.
Председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков добавил, что молодежь обладает высоким потенциалом и может внести заметный вклад в развитие избирательной системы.
Он указал, что молодые люди особенно охотно включаются в проекты, которые позволяют не только получать знания, но и применять их на практике.
В ходе смены участники проанализировали выборы Раиса Татарстана, предложили инициативы для повышения электоральной культуры и прошли занятия по избирательному законодательству.