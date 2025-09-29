В Ташкенте подписали Международную декларацию о защите семьи

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. В Ташкенте открылась международная конференция «Семья и мир. Традиционные семейные ценности в эпоху информации и развития искусственного интеллекта», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ее организаторы — Ташкентская и Узбекистанская епархия, Представительство Россотрудничества в Узбекистане и Международная общественная организация «Союз православных женщин».
Мероприятие открыл Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Он отметил, что семья — это основа благополучия жизни на земле, где воспитываются идеалы нравственности и духовности, общечеловеческие ценности.
Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов остановился на вопросе традиционных семейных ценностей. Он отметил, что с семьи начинается все — и физическое, и духовное становление человека.
«В современном обществе семейные ценности претерпевают определенные изменения и, к сожалению, не всегда это к лучшему. Социально-политические события, происходящие сегодня, создают угрозу подмены, размытия границ давно устоявшихся духовно-нравственных ценностей и ориентиров. Важно отметить, что особую роль обретает вопрос укрепления традиционных семейных ценностей. В семье обеспечивается непрерывная смена поколений и семья выступает условием формирования национального самосознания», — сказал он.
Посол Беларуси Александр Огородников рассказал, что укрепление статуса семьи — один из приоритетов, который заложен в Конституции Беларуси, стратегии развития страны, базовых и программных документах.
«У нас есть набор экономических льгот, которыми поддерживаются молодые семьи и стимулируется, чтобы семья имела не одного ребенка, и тут пример Узбекистана для нас показательный», — отметил он.
Заместитель хокима города Ташкента по вопросам семьи и женщин Шахноза Султанова сделала короткий доклад о том, какие организации в Узбекистане работают с семьями в трудной жизненной ситуации и находящимися на грани развода.
В продолжение мероприятия прозвучали другие приветственные слова и доклады, была подписана Международная декларация в защиту семьи.
«Мы будем разрабатывать материалы для поддержки семьи, консультировать их, обеспечивать права детей. Эти материалы — не только для круга специалистов, которые работают в этой сфере, но и для самих родителей и детей», — сказала директор Республиканского центра социальной адаптации детей, подписавшая заявление о присоединении к Международной декларации о защите семьи.
Декларация остается открытой для подписания в будущем.